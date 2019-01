Knappe killers die nietsvermoedende vrouwen genadeloos in de val lokken… Dankzij de hitserie You en deze vergelijkbare stalkerseries lijkt het plots ‘een ding’. Goed verzonnen verhalen die weinig met de werkelijkheid te maken hebben, zou je denken. Maar er bestaan wel degelijk zaken waarin een koelbloedige moordenaar gebruik maakte van zijn goede looks om toe te kunnen slaan.

Terror Ted

Sterker nog: Amerika’s meest beruchte seriemoordenaar ooit was zo’n ‘aantrekkelijke’ man. Op het eerste gezicht leek Ted Bundy een keurige man met een al even keurig bestaan, maar na uitvoerig onderzoek bleek hij het gezicht achter zeker 30 gruwelijke moorden op jonge vrouwen. Bundy staat erom bekend dat hij zijn goede looks misbruikte om het vertrouwen van zijn slachtoffers te winnen. Dit jaar verschijnt er een film over deze creep, die in de jaren zeventig angst zaaide in zo’n beetje de hele USA. De knappe acteur die zijn rol vertolkt? Zac Efron.

Bizarre zaak

In de eerste trailer van Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile zien we Zac voor het eerst in actie. De film focust naast Efron als Bundy, ook vooral op Lily Collins, die zijn vriendin Elizabeth Kloepfer speelt. Ze geloofde jaren in de onschuld van haar geliefde, die tientallen vrouwen misbruikte, verkrachtte en vermoordde.

The Ted Bundy Tapes

Vlak nadat vorige week de trailer van deze veelbelovende film verscheen, dook op Netflix een intrigerende nieuwe docuserie op: Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes. Hierin zien we het échte, schokkende verhaal van de moorden van Bundy en het ongelooflijke proces tegen hem dat volgde. Leuk weetje: de regisseur van de docuserie, Joe Berlinger, regisseerde eveneens de verwachte Bundy-film met Zac Efron.

In één keer doorkijken

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, met ook nog rollen voor John Malkovich en Jim Parsons, verschijnt dit jaar in de bios. Wanneer-ie precies naar Nederland komt, is nog niet bekend. Tot die tijd vormt de nieuwe True Crime-reeks op Netflix bijzónder goed en loeispannend vermaak.

Bekijk hier de filmtrailer:

Bekijk hier de trailer van de docureeks, die vanaf nú op Netflix te zien is:

