Yes! Charmed komt terug en dít zijn de drie nieuwe heksen-zusjes

Het was één van de grootste kijkcijferhits in de 90’s en 00’s: de serie Charmed, over drie zussen met magische krachten. Geheel in de trend van serie-reboots, –revivals en –comebacks, keert ook deze hitserie terug in een nieuw jasje. De nieuwe serie draait echter niet om Piper, Prue en Phoebe, maar om drie nieuwe meiden. Dit zijn ze.

Lees ook

YES: Charmed komt terug!

Nieuwe wind

Madeleine Mantock, Melonie Diaz en Sarah Jeffery hebben de hoofdrollen bemachtigd in de nieuwe Charmed-serie, waarin ook zij zusjes spelen. Ze krijgen andere namen en zullen centraal staan in een andere verhaallijn dan de originele serie, die van 1998 tot 2006 op de buis te zien was.

Verschillende types

Mantock speelt oudste zus Macy, een geneticus die als praktisch, gedreven en briljant wordt omschreven. Diaz neemt de rol van middelste zus Mel op zich, een lesbiënne die zich als activiste inzet voor verschillende doelen. De jongste zus, Madison, een jonge studente, wordt gespeeld door Jeffery.

In goede handen

De hoofdrolspeelsters uit het origineel, Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Shannon Doherty en later ook Rose McGowan, zullen geen rol spelen in het nieuwe heksenavontuur, dat van de hand van de makers van de successerie Jane The Virgin komt. Wanneer de nieuwe serie verschijnt, is nog niet bekend.

#Charmed reboot finds third and final sister https://t.co/TxlqbLrdmB — Entertainment Weekly (@EW) March 7, 2018

De actrices die de Charmed zusjes gaan spelen zijn bekend https://t.co/rkNUyIt9De pic.twitter.com/GI5RKmA4qO — Chicklit.nl (@Chicklit_nl) March 7, 2018

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Hollandse Hoogte