Na Gallyon van Vessem óók Selma van Dijk ontslagen bij ‘Hart van Nederland’

Eerder dit jaar kreeg Piet Paulusma (62) al te horen dat hij eind dit jaar het veld moet ruimen ‘omdat hij niet zou passen bij het nieuwe imago van SBS’, onlangs nam Gallyon van Vessem (50) gedwongen afscheid van de zender en nu moet ook collega Selma van Dijk (50) het presentatiestokje neerleggen. De laatste uitzending van ‘Hart van Nederland’ met de blondine achter de desk, is zelfs al geweest.

Selma laat aan RTL Boulevard weten dat het niet haar keuze is om te gaan. “Het is heel jammer en als het aan mij had gelegen was ik nog even doorgegaan”, geeft de Hart van Nederland-presentatrice toe. “Het is een heel gek idee dat ik na 16,5 jaar er niet meer sta. Dat moet ik echt nog even laten bezinken. (…) Ik heb het altijd met veel plezier gedaan.” Aan Shownieuws laat ze weten trots te zijn op wat ze bereikt heeft. “Daar zal ik altijd met warme gevoelens op terugkijken.”

Dagelijks ritueel

Selma heeft niet alleen genoten van de presentatie van Hart van Nederland, maar ook van alle reacties op haar werk. “Wat ik altijd zo leuk vond om te horen van kijkers is dat ze het zo fijn vonden dat ze voor het slapen gaan nog eventjes mijn stem hoorden”, zegt ze. “Voor veel mensen ben je toch een vast onderdeel voor hun dag, ik hoorde er bij als een soort dagelijks ritueel.”

Vreemd afscheid

Ook maakt Van Dijk bekend geen andere programma’s meer te maken voor SBS. “We gaan nu echt uit elkaar”, zegt ze tegen RTL Boulevard. Ook is er geen groots afscheid weggelegd voor Selma; haar laatste aflevering heeft ze al gepresenteerd op maandag 14 oktober, zónder het zelf te weten. “Dat liep uiteindelijk zo, dat is ook een beetje vreemd”, laat ze daarover los. “Maar het idee dat ik echt afscheid moet nemen in de uitzending, is ook niet aan mij besteed.”

Reactie Talpa

Het entertainmentprogramma van RTL heeft Talpa om een reactie gevraagd. “Zoals bekend oriënteert SBS6 zich op mogelijkheden om Hart van Nederland te versterken”, aldus zenderdirecteur Marco Louwerens in een verklaring. “Voor Selma is in het vernieuwde Hart van Nederland straks geen presentatierol meer weggelegd. We willen Selma bedanken voor haar grote mate van professionaliteit en enorme betrokkenheid bij Hart van Nederland en wensen haar alle goeds voor de volgende fase van haar carrière.”

Niet de eerste

Selma is niet de enige presentatrice die afscheid heeft moeten nemen van Hart van Nederland. Ook collega Gallyon van Vessem moest eerder deze maand opstappen. “SBS6 oriënteert zich op mogelijkheden om Hart van Nederland te versterken”, zei Louwerens destijds in een soortgelijk statement. “Daarbij wordt naar alles gekeken: inhoud, vorm­geving, decor, digitale omgevingen en ook naar presentatie. Voor Gallyon is in het toekomstige Hart van Nederland geen presentatierol meer weggelegd.”

