Selena Gomez en The Weeknd op romantische date in Parijs

Selena Gomez en The Weeknd werden begin januari voor het eerst samen op een date gespot. Sindsdien lijken de twee lovebirds niet zonder elkaar te kunnen, want Selena ging al mee naar Duitsland en Nederland toen The Weeknd daar moest optreden en nu zijn de twee weer samen in Parijs gespot. Ze lijken er dus vol voor te gaan!

De opbloeiende relatie tussen Selena en The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye) werd niet overal goed ontvangen. The Weeknd had namelijk eerder een relatie met Bella Hadid, het jongere zusje van Gigi Hadid, die dan weer goed bevriend is met Selena. Dat Selena nu dus met de ex van Bella aan het daten is werd door sommigen gezien als iets dat gewoon not done is volgens de girl code.

Selena en The Weeknd lijken zich hier echter niks van aan te trekken en genieten duidelijk van elkaars gezelschap. Hun meest recente ‘uitstapje’ was naar de Fashion Week in Parijs, waar ze gespot werden toen ze ’s avonds het vijfsterren hotel La Reserve verlieten.

Selena Gomez and The Weeknd spotted in Paris, France. A post shared by Abelena Source (@selandabel) on Feb 27, 2017 at 10:51pm PST

Bron: grazia.nl / people.com