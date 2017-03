Seksvideo Mischa Barton uitgelekt

Mischa Barton is slachtoffer geworden van het verspreiden van een video, waarop expliciete beelden van haar te zien zijn. De advocaat van de actrice laat weten dat de beelden tegen haar wil in openbaar zijn gemaakt.

Wraakporno

Haar advocaat schrijft in een statement: “Mevrouw Barton heeft niet ingestemd met de openbaarmaking van de beelden. Ze stelt dat ze is gefilmd zonder haar toestemming door iemand met wie ze destijds een relatie had.” Ze vervolgt: “Er is maar een naam voor dit walgelijke gedrag: wraakporno.”

Gisteren werd er al gespeculeerd over het uitlekken van de video waarop Mischa Barton te zien zou zijn. Deze geruchten blijken dus waar te zijn. De advocaat van Mischa benadrukt dat ze iedereen die de video in handen heeft gekregen, oplegt deze te verwijderen in plaats van te verspreiden. “Wij zullen jullie vinden”, stelt de raadsvrouw.

Bron: Privé

