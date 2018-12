Dit is volgens Linda de Mol dé manier om je seksleven spannend te houden

In lange relaties kan de seksuele spanning flink afnemen. Wat te doen tegen een ingedut seksleven? Linda de Mol weet raad en deelt haar ultieme tip.

Linda de Mol (54) en haar vriend Jeroen Rietbergen (47) zijn al elf jaar samen. Dat de seks niet meer is zoals in het begin (‘Toen zat ik ’s nachts om half twee gedoucht en geparfumeerd op hem te wachten met een wijntje, zonder een seconde na te denken over de wekker die zes uur later zou gaan’), vindt ze absoluut geen ramp. Beiden zijn ze erg druk, en af en toe vindt Linda het heerlijk om met een iPad tegen elkaar aan te kruipen. ‘Het feit dat ik af en toe herniaklachten heb en dan eerst druk in de weer moet met allemaal kussens werkt ook niet lustbevorderend, vrees ik,’ schrijft ze openhartig in haar tijdschrift LINDA.

Carte Blanche

Hoe dan toch je seksleven leuk houden? Voor Linda zit het antwoord ‘m niet in accessoires zoals latex jurkjes, levensgrote spiegels en een kast vol seksspeeltjes à la Heleen van Royen (die een jaar jonger is). Volgens Linda luidt de ultieme tip – zonder te zeggen of deze van haar of iemand anders komt: ‘Je koopt een mooi wit kaartje en schrijft er met sierlijke letters ‘Carte Blanche’ op, pakt het leuk in en geeft het hem als je uit eten bent of samen op de bank zit.’

Beeld: ANP