Daar moet op gedronken worden: Martien Meiland bevestigt (nu écht) derde seizoen!

Eerder was het nog niet helemaal zeker of er wel een derde reeks van Chateau Meiland zou komen en een vals nieuwsbericht werd door de Meilandjes ontkent, maar nu stelt Martien half Nederland alsnog gerust. Seizoen drie van de populaire realityserie komt er. Nu écht.

Het gezin zal in de realityshow wederom bezig zijn met een verbouwing: “Wij hebben toch nog een heel huis hier op het terrein staan. Daar zit inmiddels wel een dak op, heel mooi, maar dat hele huis moeten we gaan verbouwen”, zegt Meiland tegen Talpa-collega en radiopresentator Wietze de Jager in De 538 Ochtendshow.

Het nieuws is een behoorlijke opluchting voor de fans. Vorige week zei Martien bij talkshow Pauw namelijk nog: “Als het doorgaat is het leuk, zo niet, dan is het ook goed.” Fans zagen hun favo show spontaan in rook opgaan. Vervolgens kondigde Martien himself het nieuws alsnog aan, om een dag later weer te ontkennen. Wat bleek: er waren nepaccounts van Martien in omloop die fake news verspreidden.

“We willen eventjes wachten tot januari en dan gaan we met volle moed de hamer, koevoet en alles er weer bij pakken. We zijn even op vakantie geweest, dus we zijn weer helemaal bijgetankt”, vertelt Martien verder op de radio. Wanneer de nieuwe reeks op televisie te zien is, weet hij niet. “Daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Ik weet wel dat het doorgaat.”

Hoewel het niet zo’n mega-hit was in vergelijking met Chateau Meiland mag Martien óók door met het spulletjesprogramma Cash or Trash. SBS6 liet eerder al weten een tweede seizoen te maken en hierin krijgt de kasteelheer een nog vrijere rol. Iets dat naar eigen zeggen beter bij ‘m past.

In de uitzending werd Meiland ook indirect verzocht om commentaar te geven op de recente overstap van Paleis voor een Prikkie-helden Frank Jansen en Rogier Smit naar RTL. “Dat vind ik niet netjes. Wij blijven loyaal aan SBS. Zij hebben ons op de kaart en op tv gebracht. Je moet loyaal zijn aan een ander.”

‘Kerst op Chateau Meiland’

Sinds vorige week maandag zendt SBS de special Kerst op Chateau Meiland uit. En dat is weer een uit de hand gelopen chaos, zoals we van Martien, Erica en dochter Maxime gewend zijn. Op 30 december is op dezelfde zender Het Beste van Chateau Meiland te zien. Zin in!

Dit bericht bekijken op Instagram Wat een gezeik! Geen mac dus met kerst Een bericht gedeeld door Martien Meiland (@martienmeiland) op 24 Dec 2019 om 2:36 (PST)

