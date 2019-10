Seizoen 2 van ‘Meisje van Plezier’ nog intenser en nu eíndelijk (!) te zien

De fans van de tv-serie ‘Meisje van Plezier’ kunnen hun hart ophalen met het aanstaande nieuwe seizoen. Dat belooft volgens hoofdrolspelers Angela Schijf en Birgit Schuurman nog beter te worden dan de eerste reeks. ‘Ik denk dat de kijkers weer zullen smullen’, zegt Angela tegen BuzzE. ‘Het is nog sexyer, spannender en intenser.’

Escort tegen escort

De actrice kruipt opnieuw in de huid van Nadine, een huisvrouw die in de escortwereld is beland. In de tweede reeks is te zien hoe het Nadine vergaat nadat ze aan het einde van seizoen één een eigen escortbureau opzette. Ze gaat de strijd aan met haar voormalige werkgever Meryem (een rol van Birgit Schuurman) en die belooft bikkelhard te worden.

‘Het wordt grimmiger’

“Het gaat hard tegen hard. We gaan nog meer intriges en spanning zien”, aldus Birgit. “Het wordt grimmiger en gevaarlijker, zeker voor mij”, lacht ze. “Maar ik zal niet te veel weggeven.”

Is de tweede reeks het einde?

Beide actrices verwachten eigenlijk dat de tweede reeks nog niet het einde voor de serie betekent. “Wat mij betreft komt er een derde seizoen. Ik ben nog lang niet klaar”, zegt Angela, die onlangs ook met Flair sprak over wat we kunnen verwachten van de nieuwe reeks. “Het zou mij niets verbazen”, vult Birgit aan. “Het zou zonde zijn als we nu stoppen, maar het ligt er natuurlijk ook aan of het een succes wordt.”

Lees ook

Angela Schijf over seizoen 2 van ‘Meisje van plezier’: ‘We gaan een stapje verder’

Bingen maar!

Het complete nieuwe seizoen van Meisje van Plezier is vanaf donderdag in zijn geheel te zien op Videoland. De afleveringen worden volgend jaar ook op televisie uitgezonden bij RTL.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Still