Na het verschijnen van haar debuut Mijn beeld van jou werd Susan van Eyck ‘de Nederlandse Jojo Moyes’ genoemd. In haar tweede roman ‘Stuk van jou’ maakt ze die verwachtingen opnieuw waar.

Waarover gaat je laatste boek?

“Over loslaten, doorgaan met leven en opnieuw durven liefhebben. Ruim 1,5 jaar na het overlijden van haar grote liefde Boris gaat Emma samen met zijn beste vriend naar Engeland om Boris’ flat op te ruimen, waar ze allebei al heel lang niet zijn geweest. Emma wordt opnieuw verliefd, maar vindt het moeilijk om eraan toe te geven. Het voelt voor haar alsof ze Boris dan definitief kwijt is.”

Hoe ontstaan jouw verhalen?

“Het begint vaak met een los idee, dan ga ik er verder over nadenken en zo ontstaat een compleet verhaal. In Stuk van jou is een heel heftige gebeurtenis uit mijn eigen leven verwerkt, maar de context is in het boek wel anders. Dus ik zou niet zeggen dat het autobiografisch is.”

Wat en/of wie wil je met jouw boeken bereiken?

“Ik doe niet aan een moraal of boodschap. Simpelweg omdat ik niet de wijsheid in pacht heb, en meestal niet maar 1 keuze de juiste is. Wat ik hoop, is dat mensen genieten van mijn boeken. Als ze achteraf zeggen dat ze er door geraakt zijn, is dat echt een heel groot compliment.”

