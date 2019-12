Quinty Trustfull over beroemde schoondochter: ‘Ik mag me gelukkig prijzen’

Om alles uit zijn tennistalent te halen én een studie te volgen, woont de 21-jarige zoon van Quinty Trustfull (48) alweer een aantal jaren in Amerika. Daar heeft Kayne de liefde gevonden bij een bekende topsportster, zo verklapt de ‘Koffietijd’-presentatrice.

Volgens de moeder van Kayne heeft haar zoon al een poos een vriendin; op Instagram is te zien dat de twee in oktober hun eenjarige jubileum hebben gevierd. “Ze heet Molly Helgesson en ze komt uit Zweden”, vertelt Quinty aan Story. “Kayne heeft haar in Miami ontmoet. Ze zaten in hetzelfde tennisteam.”

Nieuwe schoondochter Quinty

Het stel is afgelopen zomer in Amsterdam geweest. “En ik mag me gelukkig prijzen met mijn nieuwe schoondochter”, aldus de brunette. “Molly is een superaardig meisje en we hadden meteen een klik. We zijn ook samen naar bokstraining gegaan. Het is toch geweldig als je dat kunt doen met je schoondochter?”

Gedeelde passie

Kayne en Molly delen een passie én uitzonderlijke aanleg voor de tennissport. “Molly is echt een extreem talent, ze is daarom ook een bekendheid in haar thuisland Zweden. Zij en Kayne zijn nu allebei weg uit Miami en zijn verkast naar de universiteit van Tampa. Daar zijn ze voor gevraagd, je moet dat zien als een transfer. Bijkomend voordeel van die overgang is overigens dat ze nu nog dichter bij Atlanta zitten, waar Orlando als trainer werkt. Het wordt dus nog gemakkelijker voor ons om Kayne te zien.”

Atlanta

Quinty woont sinds een tijdje in het Amerikaanse Atlanta, waar haar man Orlando samen met Frank de Boer de Amerikaanse voetbalclub Atlanta United traint. “Toen het aanbod van Atlanta kwam, wisten we het direct. Die mannen wilden heel graag en ik zag mezelf ook al daar wonen”, vertelde ze februari aan Story. “Zeker omdat ik nu nog maar een uur vliegen van mijn zoon Kayne (21) woon. Hij studeert sinds vorig jaar september in Miami en ik kan hem dus vaak zien. Voor onze dochter Moïse (23) geldt dat ze nu een leuk logeeradres heeft in Amerika. Zij is hier druk met haar carrière en ik ben natuurlijk vaak genoeg in Nederland om Koffietijd te presenteren. Dus we hoeven elkaar niet lang te missen.”

Tennistalent

Niet alleen doet de presentatrice in het nieuwe interview een boekje open over de relatie van haar zoon, ook vertelt ze over zijn tennistalent. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij nog als prof doorbreekt. Dan had hij op deze leeftijd al wat hoger op de verschillende lijstjes moeten staan”, aldus Quinty. “Maar het is natuurlijk wel zo dat hij dankzij het tennissen een studiebeurs in Amerika heeft gekregen en daar een prachtig avontuur aan het beleven is. Dat kunnen er maar weinigen zeggen.” Van haar negentienjarige schoondochter denkt Quinty dat ze wellicht nog wel gaat doorbreken. “Zij staat wel heel erg hoog op allerlei lijstjes.”

Kerstmis

Met kerst belooft het dit jaar een gezellige boel te worden bij de familie Trustfull. “Dan komen Kayne en Molly weer langs”, vertelt Quinty erover. “Ze gaan één dag naar Zweden, naar haar familie, en komen één kerstdag bij ons. Daar verheug ik me enorm op.”

Dit bericht bekijken op Instagram Last week in FL 🙂 hi finals 🙁 Een bericht gedeeld door Molly Rose Helgesson🇸🇪 (@mollyhelgesson) op 3 Dec 2019 om 9:30 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Can u just Uber here rn? @k1trustfull Een bericht gedeeld door Molly Rose Helgesson🇸🇪 (@mollyhelgesson) op 29 Apr 2019 om 12:56 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Ain’t worried.🌹🌞 Een bericht gedeeld door Molly Rose Helgesson🇸🇪 (@mollyhelgesson) op 11 Apr 2019 om 11:44 (PDT)

