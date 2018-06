De Amerikaanse president Trump ligt al vanaf het moment dat hij het Witte Huis instapte onder vuur vanwege zijn strenge immigratiebeleid. Nu er afgelopen week foto’s zijn opgedoken van kinderen die na het oversteken van de Amerikaanse grens worden gescheiden van hun ouders en opgesloten in grote kooien, zijn de rapen gaar. Daar komen vandaag nog eens hartverscheurende geluidsopnames bovenop.

Schokkend

De opnames – die als schokkend ervaren kunnen worden – uit een detentiecentrum zouden afgelopen week gemaakt zijn en dankzij een klokkenluider door de website ProPublica nu openbaar gemaakt zijn. Hierop is te horen hoe huilende kinderen in het Spaans om hun vader of moeder schreeuwen. Ook gaat een foto van huilend meisje bij de grens met Mexico viral.

A 2-year-old Honduran girl wailed as her mother was searched by a Border Patrol agent at the U.S.-Mexico border.

I hope this photo becomes Trump's "Napalm Girl" from the VietNam era. This has got to stop. This is NOT who we are… is it? pic.twitter.com/M0a2VJVuvc — Dr. Edward Alley (@all_eddy) June 18, 2018

Lijnrecht tegenover haar man

Hoewel een presidentsvrouw haar man eigenlijk voor de volle honderd procent ‘hoort’ te steunen en het haast ongekend is dat een First Lady zich negatief uitlaat over het beleid van haar man, is dat nu wel het geval. Nadat de beelden en opnames overal ter wereld voor verontwaardiging zorgen, heeft ook Melania Trump laten weten het “verschrikkelijk” te vinden om te zien hoe kinderen en ouders bij de grens uit elkaar worden gehaald. Haar voorgangers Laura Bush, Michelle Obama, Hillary Clinton en Rosalynn Carter steunen Melania en noemen het inhumane zeretolerance-beleid van Trump “wreed, immoreel, schandelijk en beschamend”.

Republikeinen haken af

Ook de Republikeinse kiezers aan wie Donald Trump zijn positie als president te danken heeft, zijn het steeds meer oneens met zijn handelen. Zo blijkt dat 39 procent van de Trump-stemmers het uit elkaar halen van gezinnen “onaanvaardbaar” vindt, tegenover 90 procent van de Democraten. Over Trumps immigratiebeleid in zijn geheel is slechts 35 procent van de ondervraagden positief. Een maand geleden was dat nog 40 procent.

Enkele van de eerder opgedoken beelden:

This is what the Trump Administration is doing down at are border of Mexico. These children come here with their parents for

Asylum. They are taking the children from the parents lying to them what they're going to do. Arresting the parents. This is kidnap & against human rights pic.twitter.com/WzDuP5Qh7x — Robin Stanfill⚘ (@RobinStanfill2) June 12, 2018

Up to 200 children separated from their parents at the U.S.-Mexico border are being held in cages in a warehouse in McAllen, Texas. They are using large sheets of foil as blankets. pic.twitter.com/cJbS1gHeiJ — AJ+ (@ajplus) June 18, 2018

