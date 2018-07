Schattig: zoontje Chantal Janzen zet volgende stap

Sinds Chantal Janzen is bevallen van zoontje Bobby eind maart kunnen we onze ogen niet afhouden van het schattige mannetje. Chantal deelt veel lieve foto’s op Instagram, de ene nog zoeter dan de andere. Op Instagram Stories zijn we nu getuige van een bijzonder moment: Bobby kan al rollen!

‘We rollen!’ schrijft Chantal bij de foto van haar kleine Bobby, die lekker buiten lijkt te spelen in het gras.

‘My monkeys’

Gisteren plaatste Chantal al een schattige foto van slapend zoontje James met baby Bobby ernaast die ze samen liefkozend ‘my monkeys’ noemt. Even geestig als altijd schreef ze erbij: ‘Wake up and show me the world big brother. Of: “Wat heeft ie op z’n hoofd groeien en wanneer krijg ik dat”.’

Bobby

Baby Bobby werd op 29 maart geboren en is het tweede kindje van Chantal en haar man Marco. Samen met broer James deelt Bobby nog een broer en twee zussen uit een eerder huwelijk van Marco.

