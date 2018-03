Schattig! De grote droom van prins George komt eindelijk uit

Het is een grote wens van de kleine prins George (4) om bij de politie te mogen. Met kerst wilde hij dan ook maar één ding: een (speelgoed) politieauto.

Tijdens een receptie in Kensington Palace waarbij de medewerkers van de politie geëerd werden voor hun prestaties, was dit dan ook dé kans om de grote droom van George uit te laten komen. Deze receptie werd gehouden door zowel prins Harry als prins William. Commissaris Jayna Richardson polste daarom bij papa William of zijn kinderen een loopbaan bij Scotland Yard wel zouden zien zitten. Richardson: ‘We hebben meer mensen nodig in dit district en we zijn aan het recruiten. Dus… als George en Charlotte het leuk zouden vinden?’

Geobsedeerd

Daar hoefde de prins natuurlijk geen twee tellen over na te denken. Het antwoord luidde: ‘Nou, George is geobsedeerd door de politie. Auto’s, speelgoed, alles.’

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP