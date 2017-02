WAT?! Scarlett Johansson gelooft niet in monogamie

Scarlett Johansson is een van de populairste actrices in Hollywood en verschijnt binnenkort in de nieuwste sciencefictionfilm ‘Ghost in the Shell’. In een recent interview met Playboy maakte de actrice zich echter minder geliefd door toe te geven dat ze niet in monogamie gelooft en dat de mens niet gemaakt is om zijn leven te spenderen met slechts één partner.

Scarlett Johansson was in het verleden al getrouwd met Ryan Reynolds – jup, de Ryan die samen met Blake Lively twee kinderen heeft – en in 2014 gaf ze het ja-woord aan Romain Dauriac. Het koppel dat samen een dochter heeft zou echter al sinds de zomer niet meer samenwonen en gaf er begin dit jaar de brui aan. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de actrice in een recent interview met Playboy toegaf niet in monogamie te geloven. “Ik denk dat het idee van een huwelijk heel romantisch is; het is een prachtig idee en de uitvoering ervan kan iets heel moois zijn. Ik denk alleen niet dat het natuurlijk is om monogaam te zijn.”

Onnatuurlijk

En hoewel ze zelf ook twee keer getrouwd is, twijfelt ze of dit in de toekomst nog eens zou kunnen gebeuren. “Mensen zullen wel over me heen vallen nu ik dit zeg, maar een huwelijk is hard werken”, vervolgt Johansson. “En het feit dat het zo hard werken is, bewijst dat het iets onnatuurlijks is. Ik heb veel respect voor het huwelijk en ik heb eraan meegedaan, maar het gaat volgens mij echt tegen het instinct in.”

via GIPHY

Lees ook: