Hé, dat zagen we niet eerder: SBS komt met talentenjacht voor filmsterren

Sinds Idols begin 00’s op de buis verscheen, is er geen gebrek aan talentenjachten waarin met name muzikanten de kans krijgen om beroemd te worden. Gek genoeg is er in al die jaren nooit een televisieprogramma gemaakt waarin acteurs en actrices met elkaar de strijd aangaan om een filmcarrière.

Lees ook

Bíjna D-Day voor Glennis Grace: ‘Ik zing een pittig nummer in eerste AGT-liveshow’

Weer eens iets anders

SBS brengt daar binnenkort verandering in met Filmster Gezocht! Presentatrice Leontine Borsato kondigde het nieuwe programma dat zij gaat presenteren zelf aan in Shownieuws.

Carice achterna

Zoals de titel al weggeeft, gaan de programmamakers op zoek naar acteertalenten die het in zich hebben om het te schoppen tot filmster. Leontine Borsato heeft er in ieder geval zin in. Hoewel zij tegenwoordig vooral actief is als presentatrice, heeft zij aardig wat film- en televisierollen op haar naam staan. Zo was Leontine onder meer te zien in Vrouwenvleugel, Voetbalvrouwen en… als ‘girl in rubber boat’ in de Nederhorrorklassieker Amsterdamned!

Filmster Gezocht is vanaf 3 oktober wekelijks te zien om 21:30 uur op SBS6.

Manlief Marco Borsato feliciteerde Leontine al uitgebreid op Twitter:

Zo trots op @leontineborsato met haar nieuwe avontuur! Ze gaat in het nieuwe TV-programma 'Filmster gezocht' op zoek naar onontdekte acteurs en actrices. Het is te zien vanaf 3 okt – 21.30 – SBS6! Gaan jullie ook kijken? #filmstergezocht https://t.co/Bos9ZvkoH4 pic.twitter.com/k6bCfXnXLq — Marco Borsato (@borsato) August 20, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock