SAY WHAT?! Wordt Lindsay Lohan een nieuwe Disneyprinses?

Wij kennen Lindsay Lohan voornamelijk van de films ‘Mean Girls’ en ‘The Parent Trap’, maar de laatste jaren loopt haar carrière niet meer van een leien dakje. De actrice heeft echter nog een dosis enthousiasme in zich en die zou ze graag steken in een nieuwste Disneyproject, namelijk ‘De Kleine Zeemeermin’.

Stiekem dromen wij er nog steeds van om ooit een Disneyprinses te worden – a girl can dream, right – en blijkbaar deelt ook Lindsay Lohan dat verlangen met ons. De actrice zou haar zinnen gezet hebben op de hoofdrol in de remake van ‘The Little Mermaid’ en deelde alvast een toepasselijke foto op Instagram.

#thelittlemermaid Een bericht gedeeld door Lindsay Lohan (@lindsaylohan) op 19 Feb 2017 om 3:24 PST

Lindsay is echter nog niet zeker van de rol, omdat Disney zelfs nog niet zeker is van de film. De filmgigant zou wel interesse hebben om de populaire film nieuw leven in te blazen, maar er zijn zeker nog geen concrete plannen. Ergens dit jaar zou er wel een remake van ‘De Kleine Zeemeermin’ uitkomen – geproduceerd door Universal – maar hiervoor zal actrice Chloë Grace Moretz in de huid van Ariel kruipen.

Wij hopen gewoon dat de remake er snel komt!

