Wordt dit nieuwe programma met bijdehante kinderen het nieuwe ‘Praatjesmakers’?

Praatjesmakers was een briljant programma waarin de denkwijzen en humor van jonge kinderen zorgde voor vermaak van het hoogste niveau. We moeten de show al een aantal jaren missen, dus is het de hoogste tijd voor een opvolger, niet?

Saved by the Bell

En die lijkt Talpa nu op de buis te gaan brengen. Ronnie Flex, Dylan Haegens, Victor Mids, André Hazes en Gerard Ekdom laten zich in Saved by the Bell het hemd van het lijf vragen door twintig kinderen. Ook Ronald en Frank de Boer, Rico Verhoeven, Igone de Jongh, Tom Dumoulin en Giel de Winter maken hun opwachting in het nieuwe SBS-programma. Eerder werd al bekend dat Freek Vonk, Peter R. de Vries, Ali B., Dafne Schippers, Marco Borsato en Youp van ’t Hek meedoen.

Kleintjes lezen BN’ers de les

In Saved by the Bell stelt een schoolklas met kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud vragen aan de BN’ers. Ook onderwerpen de kinderen hen aan opdrachten als een dictee of conditietest. Het programma komt oorspronkelijk uit Frankrijk, waar ook president Emmanuel Macron meedeed. Het format is inmiddels verkocht aan tv-zenders in Brazilië, Mexico, België, Frankrijk, Nieuw Zeeland, Libanon, Polen en Italië en aan diverse landen in het Midden-Oosten. We zijn rázend benieuwd.

Saved by the Bell wordt vanaf 8 januari uitzonden op SBS6.

Bron: ANP | Beeld: iStock