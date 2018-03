Saskia Temmink: ‘Een hele nacht weg? Dat doe je je ouders niet aan.’

De spannende serie ‘De 12 van Oldenheim’ begint met de verdwijning van Nine, die gespeeld wordt door Roos Wiltink. Aan acteurs Saskia Temmink en Reinout Bussemaker de zware taak om de verdrietige ouders te spelen. Saskia: ‘We hebben zelf kinderen, dus je hoeft daar maar even aan te denken en je schiet al vol.’

Jullie spelen Frits en Emma Veldhoven in ‘De 12 van Oldenheim’. Wat kan de kijker van ze verwachten?

Saskia: ‘Vooral veel emotie. In de eerste aflevering verdwijnt onze dochter Nine (Roos Wiltink) en dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen als ouder. Ze wordt ook niet gevonden, dus je blijft in spanning zitten. Wat er dan gebeurt met ouders, kun je je misschien wel een beetje voorstellen.’

Reinout: ‘Je krijgt vooral veel zelfonderzoeksvragen. Dat je denkt: hoe zou dit bij mij gaan? Ik denk zelf wel dat ik de impulsieve zou zijn. Dus meteen aanpakken en nu gaan we dit doen en ‘godverdomme, waarom doet de politie niets?’ Maar dan verstrijken de weken. Waar zou ze dan zijn?’

Dat lijkt mij een zware rol. Hoe hebben jullie die angst proberen over te brengen?

Reinout: ‘Het was een hele discussie met de regisseur en met elkaar. Wat werkt wel, wat is te weinig en wat is te veel? Wij waren continu op zoek naar de juiste snaar. Daarom draaiden we een emotionele en een minder emotionele versie. Zodat de montage nog kon denken: ‘Oh, nu wordt het te veel’.’

Saskia: ‘We hebben natuurlijk zelf ook kinderen, dus je hoeft daar maar even aan te denken en je schiet al vol. Dat helpt voor je karakter ook.’

Vinden jullie zelf dat het is geslaagd?

Saskia: ‘Ik vond vooral hem heel overtuigend.’

Reinout: ‘Ik vond onze manier heel leuk gevonden. Mijn karakter zit vrij snel aan zijn taks, terwijl het bij Emma langzamer gaat. Zij krijgt pas later de paniek van ‘het gaat niet goed komen’. En dat werkt wel.’

Saskia: ‘We waren heel vaak in dezelfde kamer als er weer slecht nieuws was. Dan is het goed dat je als acteurs zo verschillend kan reageren, net zoals mensen dat in dit soort situaties doen.’

Jullie hebben zelf kinderen. Zijn jullie na het spelen van deze rol extra voorzichtig geworden?

Reinout: ‘Nee, hoor.’

Saskia: ‘Ik ben sowieso doodsbenauwd dat er iets gebeurt.’

Reinout: ‘Nee, echt?’

Saskia: ‘Ik heb er máár één.’ En dan grappend: ‘Jij hebt er vier.’

Reinout: ‘Ik kan er wel eentje missen, haha. Zelf ben ik heel laconiek. Mijn zoon van 17 kwam gewoon uren niet, terwijl hij anders had afgesproken. Mijn vrouw Tine Joustra was echt in alle staten, maar ik ga gewoon slapen.’

Saskia: ‘Dat zou ik echt niet kunnen.’

Reinout: ‘Hij is zeventien en ik ken mezelf toen ik zeventien was. Tenzij je echt een roekeloos iemand bent, dan is het anders. Maar dat is hij niet. Hij denkt gewoon na.’

Saskia: ‘Dus eigenlijk spelen we andersom, want ik ben in de serie juist heel laconiek. Mijn personage Emma denkt: Mijn dochter is echt een stevige meid, die gaat met niemand mee. Ze slaapt gewoon bij iemand vandaar dat ze haar telefoon niet opneemt. Dat blijkt op een gegeven moment toch iets anders te liggen.’

En hoe waren jullie in je jeugdjaren?

Reinout: ‘Ik ben één keer door mijn vader stevig terechtgewezen in mijn leven. Dat is omdat ik pas om 4 uur ’s nachts thuiskwam. Mijn moeder was toen rondjes aan het rijden om maar gewoon wat te doen. En ik stond er maar een beetje bij. Op een gegeven moment heeft hij mij toen een lel verkocht.’

En hoe oud was je toen?

Reinout: ‘Veertien.’

Saskia: ‘Een hele nacht weg blijven? (Lacht) Rotzak! Dat doe je je ouders niet aan.’

‘De 12 van Oldenheim’ start op 1 april om 21:30 uur op RTL 4 met een dubbele aflevering. Kun je niet wachten? De serie staat al even op Videoland.

Beeld: William Rutten, RTL