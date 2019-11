Saskia Noort neemt het op voor Bridget: ‘Alle haat is jaloezie’

Bridget Maasland heeft een hoop over zich heen gekregen nadat bekend werd dat zij en André Hazes verliefd op elkaar zijn. Successchrijfster Saskia Noort kan de bak ellende die Bridget over zich heen kreeg niet langer aanzien en schrijft een gepeperde column in het ‘AD’.

‘Bridget is de slet en ouwe doos’

“Zouden de mensen net zo hebben gereageerd als hij verliefd was geworden op een vrouw van zijn eigen leeftijd?”, vraagt Saskia zich af. “Waarschijnlijk niet. Nu gaan direct de poorten van het riool open, worden de ware gezichten getoond en is Bridget de slet, de ouwe doos, koud, zuur, oude pruim, en ga zo nog maar even door. En jullie hebben er plezier in, in het uitkotsen van al jullie onderbuikgevoelens.”

Pure jaloezie

De oorzaak van alle haat die de presentatrice te verstouwen krijgt? “Jaloezie”, vermoedt Saskia. “Los kunnen gaan op een alleenstaande moeder, omdat ze bekend is, knapper dan jij, en een leven durft te leiden waar jij te schijterig voor bent. Omdat ze seks heeft en jij niet, nauwelijks of hele beroerde. Omdat zij vrij is, en jij aan de leiband ligt. Omdat ze harder werkt en meer te besteden heeft. Omdat jullie alleen maar kunnen dromen van seks met zo’n vrouw.”

Lees ook

Als het aan André Hazes ligt viert hij kerst samen met nieuwe vlam en ex

Bron van alle kwaad

Het valt de auteur op hoe het vrijwel altijd vrouwen zijn die zoveel boosheid teweeg brengen. “De woede die opborrelt zodra een vrouw doet wat mannen al eeuwen onder luid applaus doen, laat zien dat we nog bijna nergens zijn en we de vrouw die seks heeft hoe dan ook als bron van alle kwaad zien. Maar een oudere vrouw die seks heeft, die is slechter dan de duivel, en viezer bovendien.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD, Libelle | Beeld: ANP