Eindelijk weten we meer: Sarah Chronis kruipt in de huid van dít ‘GTST’-personage

Over een paar weken vieren de cast- en crewleden van ‘GTST’ een bijzondere mijlpaal. Begin april is het namelijk tijd voor de 6.000ste (!) aflevering, ínclusief een nieuw personage. Vorige week werd al bekend dat niemand minder dan Sarah Chronis haar opwachting zal maken in de soap, en nu vertelt de actrice zelf welke rol ze gaat spelen.

In een gloednieuwe video op het Instagramaccount van GTST verklapt de Wie is de Mol?-winnares het een en ander over haar soappersonage. Zo vertelt Sarah dat ze in de huid kruipt van Romy Dublois. “Zij is de gids van de mannen die een vrijgezellenuitje hebben van Amir in Lapland”, zien we haar zeggen. “En de mannen zijn flink onder de indruk van haar, al heeft zij alleen maar oog voor één iemand uit de groep.” De vrienden die met de verloofde van Sjors meegaan naar de sneeuw, zijn Amir, Anton, Rover, Daan, Bing en Rik.

Wie o wie?

Van wie Romy haar ogen niet af kan houden, houden de soapmakers maar al te graag nog even geheim. En dat zorgt voor de nodige speculaties. Zo denken meerdere fans dat Amir ‘de gelukkige’ zal worden. “Ik denk dat Amir en Romy samen gaan”, schrijft iemand. Een ander reageert: “Ik denk Amir, ze lijkt op Sjors.”

In je agenda ermee

De film is ook te volgen voor kijkers die niet bekend zijn met de soap, zegt producent EndemolShine Nederland. De uitzending op 5 april bij RTL4 begint om 20.00 uur. De film is een week eerder te zien bij Videoland.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP