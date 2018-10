Actrice Sanne Vogel deelt verdrietig nieuws: ‘We zijn ons dochtertje verloren’

Actrice en regisseuse Sanne Vogel heeft afgelopen zomer na vier maanden zwangerschap haar ongeboren dochter verloren. Daarover vertelt ze in een nieuwe post op Instagram.

Lees ook

Deze Hollywoodacteur pleit voor andere benaming van ‘miskraam’

‘Het verdriet was groot’

“De details doen er niet toe, het verdriet was groot”, schrijft Sanne, van wie niet bekend was dat ze zwanger was, bij een foto van haar en haar vriend.

‘Het is belangrijk om erover te praten’

Ze zegt lang getwijfeld te hebben of ze het naar buiten wilde brengen. “Inmiddels weet ik dat heel veel zwangerschappen mislopen en dat hier weinig over gesproken wordt. Dat vind ik gek, het is belangrijk erover te praten, om zo’n groot verlies een plekje te kunnen geven. Maar op de een of andere manier is het een taboe en is verdriet een emotie waar mensen zich voor schamen.”

Grote liefde

De 34-jarige Sanne, bij het grote publiek bekend door rollen in onder andere Verliefd op Ibiza!, Mannenharten en Tuintje in mijn hart, heeft sinds 2015 een relatie met de zes jaar jongere Melchior. Hij vroeg de regisseuse van de film Hartenstraat vorig jaar ten huwelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte