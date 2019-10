Sanne Vogel over laatste loodjes zwangerschap én wanneer het zover is

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zo ook voor Sanne Vogel (35). De actrice is in verwachting van een tweeling en bijna uitgerekend, maar die bolle babybuik begint toch steeds zwaarder te worden.

Op Instagram deelt ze dan ook de realiteit van haar zwangerschap. “Nu mijn buik zo groot is als een skippybal en mijn tieten het formaat hebben aangenomen van Galiameloenen in het hoogseizoen, vind ik het moeilijk voor te stellen dat het een paar maanden geleden nog heel anders was, laat staan dat het ooit nog goed komt”, begint Sanne haar verhaal.

Superzaad

Ze vervolgt: “Dus even een foto van hoe het was, een paar weken voordat ik op wonderlijke wijze twee blije eieren had en Melchior ondanks de alcoholconsumptie tijdens zijn vriendenweekend superzaad bleek te hebben. NOTE to myself: ‘het komt goed, over een paar maanden kan je weer lopen in plaats van waggelen en heb je twee heerlijke mensjes in je armen’.”

Ei

Maar toen ze vanochtend in de spiegel keek, vond Sanne dat het formaat van haar buik steeds meer op een dinosaurus ei begon te lijken. “Ik stelde me voor dat onze kinderen niet in mijn buik groeide, maar in een ei dat we warm moesten houden en beschermen, het leek me opeens best wel chill dat Mel er dan soms ook op kon gaan zitten. Al met al wordt het hartstikke tijd voor verlof…” Uit de hashtags blijkt dat Sanne het volgende week al zover is, dus erg lang hoeft ze niet meer te wachten!

Miskraam

Sanne Vogel, die vorig jaar een miskraam had na vier maanden zwangerschap, is nu vier jaar samen met de zes jaar jongere Melchior Schimmel. Hij vroeg haar twee jaar geleden ten huwelijk.

