Sanne Vogel laat vol trots prachtige babybuik zien

Actrice Sanne Vogel genoot de afgelopen twee dagen van een vakantie in eigen stad. Op Instagram laat ze zien hoe goed bijkomen werkt: horizontaal op bed.

Op de twee vakantiekiekjes is haar prachtige, zwangere buik goed te zien. De complimentjes stromen dan ook binnen.

De actrice schrijft bij haar post dat ze toe is aan een ‘mini-vakantie’. Niet gek: Sanne zit middenin een verbouwing en is ook nog eens in verwachting van een tweeling. Ze besloot in Amsterdam te blijven voor haar vakantie, waar ze naar eigen zeggen flink heeft genoten. ‘Zoals je kan zien is mijn buik weer flink gegroeid’, merkt ze op. ‘De baby’s hebben ook heerlijk gegeten.’

Reacties

De volgers van de actrice zijn onder de indruk van de foto’s. Het regent lieve reacties op de foto’s Sanne Vogel. ‘Beauty!! Wat ben je mooi zwanger’, schrijft Marlijn Weerdenburg. Sarah Chronis zegt: ‘Prachtig ben je’ en Rick Paul van Mulligen reageert met hartoogjes.

