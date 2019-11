Sanne Vogel krijgt eigen kookshow

Als je aan Sanne Vogel denkt, denk je eerder aan acteren en toneelspelen. Maar de actrice houdt het liefst van koken. Niet van woede, maar in de keuken. Vanaf 5 november krijgt ze dan ook haar eigen kookprogramma ‘Vegan met Vogel’, laat ze weten op Instagram.

“Super leuk nieuws!”, schrijft Sanne bij haar foto met een pollepel in haar hand. “Vanaf 5 november 16:00 uur komt er elke week een aflevering online van ‘Vegan met Vogel’. Een nieuw kookprogramma wat ik heb gemaakt voor LINDA.Originals.” Het programma is niet alleen bedoeld voor vegans, maar ook voor iedereen die inspiratie wil opdoen om een keer – of wellicht vaker – plantaardig te koken.

Helemaal vegan

Veel mensen weten niet dat koken haar ‘allergrootste hobby’ is, maar Sanne verzint al jaren plantaardige recepten en kookt graag voor vrienden en familie, laat ze weten. “Speciaal voor jullie heb ik acht originele gerechten bedacht, die je thuis ook makkelijk kan maken. Van Italiaanse Gnocci tot Japanse Mochi! Allemaal bij mij thuis in de keuken gedraaid, dus Meneertje [haar kat, red.] is natuurlijk ook van de partij! Maar er komen ook andere leuke gasten langs.”

Sanne is momenteel hoogzwanger, dus ze grapt: “O, ja… en die buik, die komt niet door de gerechten… No worries… Ik was al hartstikke zwanger toen we gingen draaien!”

