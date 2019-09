Roze en/of blauwe muisjes? Sanne Vogel onthult geslacht van tweeling

Sanne Vogel heeft het geslacht van haar tweeling bekendgemaakt. ‘Het zonnetje schijnt, de uitbouw staat, er groeien courgettes in de plantenbakken op straat, dus we vonden het wel een goed moment om de meest gestelde vraag van de afgelopen maanden te beantwoorden’, schreef Sanne bij een kiekje van haar en haar vriend Melchior.

Best of both

“Jaaaaaa, een jongen en een meisje! Whoop Whoop! Daar zijn we onwijs blij mee”, onthulde de regisseur en actrice op Instagram.

Kleine druktemakers

De actrice, die in juli haar zwangerschap wereldkundig maakte, heeft al goed kennisgemaakt met haar baby’s. “Op de echo konden we al zien dat de jongen van die lange sport benen heeft zoals Melchior en het meisje veel petieteriger is en hoge wreven heeft, zoals ikzelf. Ze zijn volop in beweging, wat je sinds gisteren ook aan de buitenkant van mijn buik kan voelen. Oké, dit was ons babynieuws van de dag.”

Lees ook

Sanne Vogel laat vol trots prachtige babybuik zien

Miskraam

Sanne Vogel, die vorig jaar een miskraam had na vier maanden zwangerschap, is nu vier jaar samen met de zes jaar jongere Melchior Schimmel. Hij vroeg haar twee jaar geleden ten huwelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP