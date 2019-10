Sanne Vogel deelt foto van flinke babybuik (en is klaar met álle opmerkingen erover)

Dat Sanne Vogel (35) in verwachting is van een tweeling, valt nu écht niet meer te ontkennen. Onlangs maakte ze al het geslacht van haar kindjes bekend en nu showt ze haar buik, die overduidelijk groter en groter wordt.

Vol trots deelt de actrice een foto van haar prachtige buik, maar daarbij vertelt ze ook keer op keer dezelfde opmerkingen erover te krijgen. “‘Pas op dat je vliezen niet breken, ‘O je bent bijna aan de beurt zie ik’, ‘Hoeveel weken ben je’, ‘Nou… bijna zeker hè!’, ‘Je staat op knappen’”, is slechts een greep uit de dingen die naar haar hoofd worden geslingerd op straat.

Altijd hetzelfde liedje

“Lopen gaat niet zo vlot en niet zover, mijn looproute past precies binnen het territorium van mijn kat Meneertje, wat hij geloof ik erg gezellig vindt”, vervolgt de brunette. “Tijdens zo een wandelingetje krijg ik veel naar me toegeroepen door voorbijgangers die ik niet ken en allemaal dezelfde vragen stellen, soms in de vorm van een mededeling… en daar ga ik weer: ‘Nee, ik moet nog een tijdje hoor’, ‘Het is een tweeling’, ‘Een jongen en een meisje’ (…)”

Kerstkindjes

Het lijkt of Sanne ook al laat doorschemeren wanneer ze uitgerekend is. “Misschien met kerst maar vijftig procent kans dat ze eerder komen, geen pijl op te trekken eigenlijk”, staat te lezen tussen de antwoorden die ze vaak moet geven op de vragen die ze krijgt. Ook schrijft ze momenteel “28 weken en één dag” zwanger te zijn.

Voelen

Volgers van Sanne benoemen hoe herkenbaar het is. “Nog niet aan je buik gevoeld in het voorbijgaan?”, vraagt iemand zich af, waarop de actrice al spottend antwoordt met: “Nee, wie dat doet krijgt een klap hoor.”

Lees ook

Miskraam

Sanne Vogel, die vorig jaar een miskraam had na vier maanden zwangerschap, is nu vier jaar samen met de zes jaar jongere Melchior Schimmel. Hij vroeg haar twee jaar geleden ten huwelijk.

Beeld: ANP, Instagram