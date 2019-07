Zien: stralende Sanne Vogel showt groeiende babybuik op vakantie

Sanne Vogel en haar geliefde Melchior maakten onlangs prachtig nieuws bekend: het stel verwacht een tweeling! De regisseuse geniet intens van haar zwangerschap, en dat doet ze momenteel in het zonnige Italië.

Inmiddels is er al een duidelijk buikje te zien bij Sanne, wat ze zelf ook benadrukt in het bijschrift. “Babybuik in Italië! Ligurië!”, begint de mommy to be bij de foto. Daarbij brengt ze een ode aan de heerlijke plek waar ze momenteel is. “Lang leve de rustbankjes, focaccia’s, de pasta’s, de prachtige bergen, de stranden vol met jaren 50 parasols, lang leve de nachtelijke regenbuien die de temperatuur zeer goed te doen maakt.”

Prachtig

De volgers van Sanne merken op dat ze enorm straalt. “Je bent zo mooi zwanger!”, reageert iemand. Een andere fan schrijft: “Prachtige jurk, buik en aanstaande moeder!”

Miskraam

Sanne Vogel, die vorig jaar een miskraam had na vier maanden zwangerschap, is nu vier jaar samen met de zes jaar jongere Melchior Schimmel. Hij vroeg haar twee jaar geleden ten huwelijk.

