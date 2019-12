Sanne Vogel deelt foto van prachtig grote babybuik (én de babykamer)

Sanne Vogel is nu 36 weken lang zwanger van een tweeling; haar dochter én zoontje kunnen nu ieder moment ter wereld komen. De grootte van haar buik lijkt dan ook een hoogtepunt te bereiken: ‘Samen wegen ze nu iets meer dan vijf KILO!!!’, schrijft ze bij een foto in de tot in de puntjes verzorgde babykamer.

Fysiek best pittig

Voor twee schattige wiegjes poseert Sanne (35) breedlachend met haar handen onder haar babybuik. “Ze blijken nog steeds heel goed te groeien. Allebei net zo goed als eenlingen van 35 weken. De jongen zelfs boven gemiddeld. Samen wegen ze nu iets meer dan vijf KILO!!! Plus allebei een eigen placenta en vruchtzak, dus je kan je voorstellen dat het momenteel fysiek best pittig is voor mijn lichaam”, schrijft ze onder de foto.

Babykamer

Achter mama Sanne is de muur gekleurd in blauw en gele gifvrije ecologische krijtverf. De actrice en regisseur: “De babykamer is hartstikke klaar, ook de rest van de ‘verbouwing’ en alles wat anders moest onder invloed van enorme nesteldrang. We kunnen niet wachten om deze twee mensjes te ontmoeten en ons als gezin terug te trekken in ons paleisje.”

Bron: Story | Beeld: ANP