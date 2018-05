Sanne Langelaar maakt zwangerschap bekend met grappige en herkenbare foto

Een geweldige tijd is aangebroken voor Sanne Langelaar en haar vriend David! De twee verwachten namelijk een kleine, zo maakte de actrice zojuist bekend via Instagram.

Lees ook: Deze GTST-ster keert terug en is volgende week weer te zien in de soap

Hoe blij de actrice – bekend van ‘Dagboek van een Callgirl’ en ‘Verliefd op Ibiza’ – ook is, de zwangerschap is niet alleen maar rozengeur en maneschijn…

Uitgeteld

Op Instagram deelt ze een kiekje waarop te zien is hoe ze uitgeteld op de bank ligt met haar jas nog aan, een banaan in haar hand en de kat op schoot. ‘Deze foto is een vrij nauwkeurige weergave van de afgelopen maanden: uitgeteld op de bank terwijl ik probeer iets te eten naar binnen te proppen tegen de misselijkheid’, schrijft ze erbij. ‘Gelukkig krijgen we er wel iets geweldigs voor terug. EEN BABY! David en ik zijn dolblij en kunnen niet wachten om onze kleine spruit te ontmoeten.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram