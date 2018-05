Heeft Sanne Hans (ook wel Miss Montreal) een nieuwe liefde?

Sanne Hans liet tijdens een optreden op het Bevrijdingsfestival Overijssel weten dat zij en haar vriend Daniel Smit uit elkaar zijn. De twee waren zes jaar samen, maar Miss Montreal lijkt weer geluk te hebben gevonden in de liefde.

Ze deelt namelijk een wel heel gezellig kiekje vanaf het tropische Bonaire waarop ze innig te zien is met een langharige man. Veel mensen vinden hem wel wat weg hebben van Kurt Cobain, zo is te lezen in de reacties. Haar nieuwe vlam zou Lex Donse heten en een kitesurf instructeur zijn.

Een bericht gedeeld door Miss Montreal (@missmontreal_) op 17 Mei 2018 om 11:02 (PDT)

Bron: Story | Beeld: ANP, Instagram