Met de zomer in aantocht is Sanne Hans, ook wel bekend als Miss Montreal, doet ze er alles aan om weer wat strakker in haar vel te zitten. En dat gaat haar goed af, zo bewijst ze met een foto van haar afgetrainde lijf op Instagram.

“Druk bezig om weer summerproof te worden en lekker fit tijdens de tour!”, schrijft de zangeres erbij. “De spiertjes komen er weer door hoor!!!” Haar geheim? “Goed eten en veel trainen.”

Lees ook

Zijn jullie écht geen tweeling? Sanne Hans lijkt sprékend op haar zus

Kanjer

Haar fans reageren vol lof en het regent dan ook complimenten onder de foto van Miss Montreal. “Ziet er goed uit, kanjer!”, luidt een van de reacties. Een ander laat weten: “Om door een ringetje te halen!” Maar eh, afgetraind of niet: #zeheeftflair.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Flair, Instagram