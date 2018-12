Sandra van Nieuwland: ‘Ik voelde me vervreemd van alles’

Wat blijft erover als je alle lagen van je persoonlijkheid afpelt? Die vraag hield zangeres Sandra van Nieuwland een tijdlang bezig. ‘Ik voelde me vervreemd van alles.’

‘Kun je hier iets mee? Of is het te vaag?’ vraagt Sandra bezorgd aan het einde van ons gesprek. Het is het eerste interview sinds tijden en ze heeft haar verhaal nog niet helemaal hapklaar, vertelt ze. Dat verhaal begint ermee dat ze terug is van weggeweest. Althans, zo kan het op de buitenwereld overkomen. Stiekem is het ‘pas’ tweeënhalf jaar geleden dat haar laatste album Breaking New Ground uitkwam, daarna heeft ze zich bewust teruggetrokken in haar eigen wereldje. ‘Mijn vader zei: ‘Ik zie je niet op tv, waarom post je niet wat meer op social media? Je moet je momentum gebruiken, want nu ben je nog bekend.’ Ik heb ook wel eens gedacht: moet ik dat inderdaad niet doen? Dit is een kans, en straks ben ik misschien ‘vergeten’. Maar ik had echt de behoefte om te kijken wat ik wilde.’ Sandra bestelt een sandwich met gerookte zalm en een jus d’orange in hotel Pillows Anna van den Vondel. ‘Ik heb een soort pas op de plaats gemaakt, niet eens zo zeer omdat ik rust nodig had, maar omdat ik wilde uitzoeken vanuit welke motivatie ik leef: wie ben ik eigenlijk, waarom maak ik wat ik maak?’

Welke inzichten heeft dat opgeleverd?

‘Wat ik moeilijk vond aan bekend en succesvol zijn, was dat iedereen zei: ‘Wat is je leven veranderd!’ Als muzikant en songwriter word je geacht om de hele tijd authentiek en uniek te zijn. Je moet in the picture blijven en er staan als een bepaalde personality. Ondertussen merkte ik dat die hele persoonlijkheid er misschien wel was, maar dat het niet de essentie is van wie ik ben. Kijk, vanaf je geboorte leer je langzaam hoe je een mens bent. Er worden allerlei rollen op je geplakt, van moeder en dochter tot zangeres, en er zijn ook allerlei karaktereigenschappen die je jezelf toe-eigent. Maar als die rollen en karaktereigenschappen wegvallen, ben jij er nog steeds. Je bént dus niet al die rollen, je lichaam, je karaktereigenschappen. Die dingen veranderen allemaal, maar jij zelf blijft. Dat is wat niet verandert. Wat is dan hetgeen wat je écht bent?’

Vertel, wie ben jij écht?

Lachend: ‘Ja, dat is de vraag. Wat je definieert, is dus niet het succes dat je hebt, de gedachten die door je hoofd schieten, het lichaam waarin je leeftijd of de muziek die je maakt. Wat jij bent, is wat overblijft als je alle lagen afpelt. Aanvankelijk maakte dat inzicht me een beetje somber. Alsof je je identiteit verliest. It makes me feel floating,alsof ik in een soort tussenfase zat. Daarover gaan ook een aantal van de liedjes op mijn nieuwe album.’

Je nieuw album heet Human Alien. Is dat hoe jij jezelf voelt?

‘Ik heb me in mijn hele leven vaak een human alien gevoeld. Niet als in een buitenaards wezen, maar in de vorm van dat ik een zekere vervreemding voelde ten opzichte van mezelf of de wereld om me heen. Wat ik lastig vond in de tussenfase, was dat er allerlei vragen opkwamen. Waarom maak ik dan eigenlijk muziek? Niet puur voor het succes, dat heeft uiteindelijk geen waarde, maar waarom dan? Vroeger stond ik daar niet bij stil en ging ik ervan uit dat je gewoon hard moet werken, veel oefenen, niet zeuren en doorzetten. Het is goed als iets moeite kost, dacht ik. Er zijn veel inspirerende verhalen van mensen die tot het gaatje gaan en bereiken wat ze willen, maar toch dacht ik: dat is het niet voor mij. Ik denk, en misschien is dat dom, dat je dingen vanuit een bepaalde motivatie en plezier moet doen. Muziek maken en zingen vind ik leuk, dat is waarom ik het doe, en dat is ook waarom ik bij deze nieuwe plaat alles zelf heb gedaan, in eigen beheer. Dat maakt het spannend, want je stopt er geld in waarvan je niet weet of je het gaat terugverdienen, maar het is ook leuk, omdat je alles zelf kunt bepalen: met wie je werkt, het artwork, alles.’