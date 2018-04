Sandra Schuurhof: ‘Vreemdgaan vind ik zo’n onzin’

Ze is zo’n vrouw die alles onder controle lijkt te hebben. Glansrijke carrière, happy single moeder. Bijna té perfect voor woorden. Welke duistere randjes verbergt Hart van Nederland-presentatrice Sandra Schuurhof (46)? Een zoektocht aan de hand van de Zeven Zonden.

Hoogmoed

Overschatting van jezelf en je eigen kunnen, arrogant, trots, hoogmoed komt voor de val

‘Toen ik op mijn 24e begon als verslaggever, dacht ik dat ik het allemaal wel wist: dit is een piece of cake, dat doen we even. Die houding was goed, anders had ik er nooit zo onbevangen in kunnen stappen. Het was de naïviteit van het niet-weten. Hoe meer ik leerde, hoe beter ik inzag hoe weinig ik eigenlijk nog wist. De kennis en het kunnen ontbraken nog, dat heb ik met flair weten te verbergen. Nu weet ik: het is gewoon ontzettend moeilijk om een mooi verhaal te maken dat klopt. Toch heb ik nooit aan mijn werk in de journalistiek getwijfeld, geen seconde.

Ik wist al vanaf mijn elfde dat ik dit wilde, net zoals ik altijd heb geweten dat ik op een dag kinderen wilde. Ik ben van jongs af aan gek op kinderen en heb altijd veel kinderen om me heen gehad. Volgens mij was de tweeling van mijn zusje pas een paar maanden oud toen ze al bij mij kwamen logeren. Dat was een stuk moeilijker dan zorgen voor één baby’tje! Ik ben nooit bang geweest dat ik dat niet zou kunnen: ik dacht dat ik een leuke moeder zou worden en dat het goed zou komen, dat hoopte ik althans, ook toen mijn ex en ik tijdens de zwangerschap van James al uit elkaar gingen. De komst van een kindje is een omslag, maar ik heb er eigenlijk nooit stress over gehad. Dat komt denk ik doordat ik alles goed heb geregeld.

Ik ga ’s middags al naar SBS en ben dan pas ’s avonds laat weer terug, maar ik heb lieve mensen om me heen die helpen en een au pair die bij mij inwoont. Eerlijk is eerlijk: je levert met een au pair veel privacy in, maar het geeft veel rust dat er altijd iemand is die James opvangt als opnames uitlopen of ik in een file terechtkom. Het plan is dat ik hierna nog één keer een au pair neem, daarna gaat James naar school en werkt mijn moeder ook wat minder, zodat zij vaker kan inspringen op momenten dat het nodig is.’

Onkuisheid

Een handeling die indruist tegen de heersende seksuele moraal, vreemdgaan

‘Vreemdgaan vind ik zo’n onzin. Waarom ben je dan bij iemand? Als je een relatie hebt, dan maak je de keuze dat je met diegene wil zijn. Dan ben je trouw, vind ik. Mijn langste relatie duurde negen jaar en daarin is gelukkig nooit iets gebeurd, in ieder geval niet van mijn kant. Ik ben er dus geen voorstander van, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er een keer iets voorvalt als je al 25 jaar bij elkaar bent. In een relatie heb je fases, soms heb je wat minder tijd voor elkaar, misschien ga je een beetje langs elkaar heen leven.

Er zit iets fout in je relatie als een van de twee in de eerste paar jaar vreemdgaat, want dat is toch de periode die moet bestaan uit verliefdheid en verzot zijn op elkaar. Aan de ene kant zou ik een relatie die al decennia duurt niet zo maar weggooien vanwege één slippertje. Ik vind dat mensen vaak heel makkelijk uit elkaar gaan, vooral als er kinderen in het spel zijn. Aan de andere kant: als het echt niet klopt en je bent samen niet happy, dan kun je er beter mee stoppen. Dat is voor kinderen ook beter. Voor mij was dat een van de redenen om tijdens de zwangerschap van James te breken met zijn vader: ik zag hoe verschillend wij waren en hoeveel wrijving dat gaf in onze relatie. Het is van mijn kant een heel bewuste keuze geweest om daar niet mee door te gaan. Ik ben blij dat we nu op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan en het beste met James voor hebben.

Co-ouderschap hebben we niet, maar James’ vader mag hem zien wanneer hij wil en dat werkt voor ons allemaal heel goed. Voor wat mezelf en de liefde betreft: na een relatie van een halfjaar ben ik sinds november weer single en dat is ook wel even prima. Om me heen zie ik veel mensen die via Tinder of andere apps een leuke liefde ontmoeten, maar dat soort dingen werkt niet voor mij. Ik moet gewoon spontaan verliefd worden op iemand die ik in het wild tegenkom. Dat gaat ongetwijfeld weer een keer gebeuren, maar ik ben er nu niet actief mee bezig.’

Interview en productie: Fleur Baxmeier | Fotografie: Esmée Franken