Sandra Bullock: ‘Stop met gebruiken term ‘geadopteerd kind”

Sandra Bullock is reist momenteel de hele wereld rond om haar nieuwe film Oceans 8 te promoten. In één van de interviews werd ze deze week gevraagd naar haar twee kinderen. Of nou ja, specifiek naar haar ‘geadopteerde’ kinderen en daar wil de succesvolle actrice toch wat over kwijt.

‘IVF-kind’

Toen Sandra naar aanleiding van haar eigen adopties van Louis in 2010 en Laila in 2015 gevraagd werd naar hoe betrokken ze is bij het aanmoedigen van adoptie, met name voor kinderen in pleeggezinnen, antwoordde ze: “Laten we deze kinderen alsjeblieft gewoon onze ‘kinderen’ noemen. Heb het niet over mijn ‘geadopteerde kind’. Mensen noemen hun kind toch ook niet hun ‘IVF-kind’ of hun ‘o shit, ik ging naar een bar, werd dronken en zwanger-kind’? Heb het gewoon over ‘kinderen'”, aldus de actrice ietwat geïrriteerd.

Trots

Nadat ze haar hart gelucht had, vertelde ze vervolgens nog uitgebreid over haar kids. “Louis is supergevoelig. Ik noem hem mijn 78-jarige zoon. Hij is wijs en vriendelijk. Dat zag ik meteen toen ze hem aan mij overhandigden”, aldus een trotse Sandra. “En Laila kent gewoon geen angst. Ze is een vechter en dat is ook de reden dat ze er vandaag de dag nog is. Ze heeft gevochten om haar geest in tact te houden. Ik denk dat ze heel veel gaat bereiken en een heuse verandering te weeg gaat brengen.”

We love Sandra Bullock's powerful message about her kids https://t.co/v0T3sX5mh9 pic.twitter.com/Kq7MYlGPGA — MummyPagesUK (@MummyPagesUK) May 3, 2018

Beeld: Hollandse Hoogte

