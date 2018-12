Samantha openhartig over abortussen: ‘Jordi Ossel was geen goede keuze’

In het diepste geheim is Samantha ‘Barbie’ de Jong (29) vorige week teruggekeerd op Nederlandse bodem. Zestien weken lang verbleef de realityster in de verslavingskliniek Castle Craig in Schotland. In weekblad Story doet ze exclusief haar verhaal, om schoon schip te maken met zichzelf en het verleden. Over haar liefdesrelaties, zelfmoordpogingen, abortussen, verblijf in Schotland en haar toekomst.

Zo is ze bijzonder openhartig over de abortussen die zij heeft laten plegen.

Nare momenten verdrongen

“Mijn ex Jordi Ossel was geen goede keuze. Bij hem zijn er ook dingen gebeurd. Ik ben er veel van vergeten. Ik weet dat ik daar midden in de nacht ben weggehaald. Maar ik weet alleen flarden. Soms komen de herinneringen in kleine stukjes terug. Dat is heftig.”

Ongewenst zwanger

“En als je dan ook nog een paar keer ongewenst zwanger raakt, blijft de pijn komen. Want ja, ik ben een paar keer zwanger geraakt. Terwijl ik trouw de pil slikte. Maar ik kon die kindjes niet laten komen. Daarom koos ik dan voor abortus. Ook dat deed zo ontzettend veel pijn. Mensen, die alleen de buitenkant zagen, hadden wel direct een oordeel. Maar zij wisten niet wat ik meemaakte. Het was allemaal te zwaar.”

‘Hij gaf me mijn leven terug’

“En toen kwam Jeffrey van der Meer in mijn leven. Hij heeft mij zó geholpen. Hij heeft me letterlijk mijn leven weer teruggegeven door mij naar die kliniek in Schotland te sturen. Jef bleef op me inpraten.”

Bron: Story | Beeld: Hollandse Hoogte

