Samantha is terug en doet nog één keer haar verhaal om schoon schip te maken

In het diepste geheim is Samantha ‘Barbie’ de Jong (29) vorige week teruggekeerd op Nederlandse bodem. Vier maanden eerder, op maandag 13 augustus, vertrok de realityster vanaf Schiphol naar de afkickkliniek Craig Castle in Schotland.

Maandenlang hard werken

In de weken vooraf was het lange tijd de vraag geweest of Samantha daadwerkelijk zou gaan; iedereen hield er rekening mee dat ze op het laatste moment zou afhaken. Maar ze vertrok. En ze hield vol. Zestien weken lang werkte ze in alle rust aan zichzelf. Aan haar drugs- en medicijnverslaving, en haar zware depressie. Eigenlijk zou ze op 4 december terugkomen. Maar omdat haar Schotse behandelaars bang waren dat Samantha door een welkomstcomité van tientallen mensen zou worden opgewacht, mocht ze een week eerder naar huis.

Schoon Schip maken

De afgelopen anderhalve week woonde ze weer in haar eigen huis, volgde ze trouw de dagbehandelingen bij de Nederlandse afdeling van Castle Craig, en omringt ze zich alleen nog met de mensen die Samantha tijdens haar verblijf hebben gesteund. Ze besloot om één keer haar volledige relaas te doen. Om schoon schip met zichzelf te maken, maar ook omdat ze wil dat de mensen weten waarom ze zo was afgegleden.

‘Barbie is dood’

Samantha koos voor weekblad Story om het ware en complete verhaal te vertellen. Over haar liefdesrelaties, zelfmoordpogingen, abortussen, verblijf in de kliniek, toekomst en het contact met haar dochtertje Angelina en zoontje Milano. “Ik haal kracht uit de tekeningen van mijn kinderen, die ik al vijf maanden niet heb gezien…”

Bruine coupe

Samantha de Jong doet onder meer uit de doeken dat ze nooit meer Barbie genoemd wil worden. Om te benadrukken dat de realityster afstand heeft genomen van haar oude imago, ruilde ze haar blonde lokken in voor een bruine coupe. Samantha laat op Instagram weten: “Ik heb mijn blonde look achtergelaten in Schotland en ga verder als Samantha de Jong en ga mij richten op mijn herstel en mijn twee lieve kindjes.”

Kracht

In een ander bericht zegt ze het heerlijk te vinden om weer thuis te zijn na een hele zware tijd in Schotland. “Het is zeker niet makkelijk geweest, maar wel de moeite waard. Had het van mezelf niet verwacht, maar heb de kracht gevonden om de verslaving te overwinnen. Ik wil de mensen bedanken die er voor mij geweest zijn.”

Zelfmoordpoging

Afgelopen zomer deed Samantha een tweede zelfmoordpoging onder invloed van drugs. Ze vertrok voor behandeling naar Schotland. Haar zoontje Milano en dochtertje Angelina wonen bij hun vader.

Lees het volledige, twaalf pagina’s tellende interview met Samantha in de nieuwe Story, die vanaf vandaag in de winkels ligt.

Dit bericht bekijken op Instagram 😊 Een bericht gedeeld door Samantha de Jong (@samanthaenfriends) op 4 Dec 2018 om 11:56 (PST)

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders