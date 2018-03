Samantha de Jong: ‘Tot en met vandaag is het nog steeds ellende’

Samantha de Jong heeft een aantal heftige maanden achter de rug. Na een zelfmoordpoging te hebben overleefd en een tijdje in een kliniek te hebben doorgebracht, heeft ze het er nog altijd moeilijk mee. ‘Ik ben alles kwijt’, schrijft de realityster op Facebook.

Met een van haar laatste posts wil Samantha, beter bekend als Barbie, iedereen bedanken die haar de afgelopen tijd heeft gesteund. ‘Mijn 2018 is kut begonnen zoals iedereen weet. Zelfmoordpoging, in een kliniek gezeten, kindjes kwijt, huis kwijt, alles kwijt. Tot en met de dag van vandaag is het nog steeds ellende. Hoeveel kan een mens nog hebben?’ Daarna volgt er een rijtje aan mensen die ze in het bijzonder wil bedanken, waaronder haar ouders. ‘Ondanks dat ik jullie veel verdriet heb gedaan, zijn jullie er altijd voor mij geweest. Eigenlijk verdien ik het niet eens, maar weet dat ik nooit zal vergeten wat jullie voor mij gedaan hebben. Ik hou van jullie.’

In het bedankbericht komen meerdere mensen voor, behalve haar ‘grote liefde’ Rolf met wie ze weer samen zou zijn.

Bron: Weekend | Beeld: ANP