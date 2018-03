Samantha de Jong onthult dat ze borderline heeft

Samantha de Jong heeft gisteren een grote onthulling gedaan. In een vooraf opgenomen interview laat ze Shownieuws weten dat ze aan de persoonlijkheidsstoornis borderline lijdt. ‘Op dit moment voel ik me alsof ik iedereen kwijt ben: mijn kindjes, Jordy, iedereen. Het lijkt wel alsof het bij mij niet ophoudt al die ellende…’

Sinds kort wonen de kinderen van Samantha, dochter Angelina en zoon Milano, met hun vader in het zonnige Spanje. Daar is een belangrijke reden voor: de ex-realityster moet zich focussen op haar herstel. Godzijdank heeft ze nog wel veel contact met haar kleintjes. ‘Mijn kinderen zitten in Spanje, ik woon nu weer bij mijn ouders thuis. Eerst ben je 24 uur per dag met je kindjes en dan sta je er in één keer alleen voor in het leven. Dat is kut. Ik heb elke dag contact met mijn kinderen via FaceTime. Ik doe alles in overleg met Jeugdzorg.’

Samantha de Jong borderline

Met Samantha gaat het ondanks deze grote onthulling een stuk beter dan twee maanden geleden. Sindsdien heeft ze de drugs en alcohol niet meer aangeraakt. Bovendien krijgt ze twee keer per week hulp van een psychiater. ‘Ik heb borderline en daar moet ik mee leren omgaan. Er is een lange weg te gaan, maar er wordt overal aan gewerkt.’

Beeld: ANP