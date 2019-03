Is dit de man die ze nodig heeft? Samantha de Jong is weer verliefd

Na verschillende mislukte relaties lijkt Samantha de Jong de liefde weer helemaal gevonden te hebben. Op sociale media posten de tortelduifjes innige plaatjes waarop ze elkaar een kus geven.

Uit de muziekbusiness

Het zou gaan om MC Maron Hill, de MC (Master of Ceremonies, een soort rapper) van de bekende danceheld DJ Jean. Aan Shownieuws verklaart hij dat de twee elkaar inderdaad veel zien. Van een relatie is volgens hem echter nog geen sprake, het stel wil er namelijk nog geen label op plakken. Toch lijkt hij al van gedachte veranderd te zijn, want op Facebook heeft hij zijn profielfoto veranderd in een foto van hen samen.

Facebookstatus

Diezelfde foto deelde hij ook op Instagram met de tekst ‘Love!’ erbij. Verder heeft Maron zijn facebookstatus veranderd in ‘in een relatie’, dus het zou toch echt dikke mik zijn tussen hem en Samantha. De Haagse realityster zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws, maar plaatste wel deze foto van haarzelf op Instagram, waarbij ze in het bijschrift schrijft: ‘Dikke kus voor m’n schatje’. Uhm… één en één is twee? Wij hopen vooral dat deze man de juiste voor haar is en haar met beide benen stevig op de grond houdt.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders