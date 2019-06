Samantha de Jong klaar voor een nieuwe start: ‘Toedeloe viezeriken!’

Na een zware periode lijkt Samantha de Jong haar leven weer op de rit te hebben. De realityster laat op Instagram weten ‘een nieuwe start te maken’ en neemt in haar post geen blad voor de mond.

Nou, nou, nou, Sam!

‘Barbie’ schrijft: “Ik ga ook een hele nieuwe start maken en de rest verrot maar, schijnheilige walgelijke mensen, maar karma is a bitch! Over een ander wat zeggen terwijl ze zelf geen haar beter zijn. Hahaha, ik lach me kapot. Gluiperds doen alles stiekem, fuck jullie, ik leef mijn leven zoals ik dat wil en daar heeft niemand wat mee te maken. Dat maakt mij geen slecht mens, lekker makkelijk om maar achter mij te schuilen. Nou, toedeloe viezeriken!” Zo. Dus…

Maron zit in de safe zone

Naar wie Samantha zo hard uithaalt, is niet bekend. In elk geval niet naar haar vriend Maron Hill, met wie ze inmiddels vier maanden samen is. Het stel plaatst regelmatig gezamenlijke kiekjes op Instagram en steekt hun liefde voor elkaar niet onder stoelen of banken. Zo noemt De Jong haar vriend “mijn steun en toeverlaat” en zegt hij “supertrots op haar te zijn”.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders