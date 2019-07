Samantha de Jong in verwachting: ‘Ik ben 5 weken zwanger’

Samantha de Jong – beter bekend als Barbie – is in verwachting, zo maakt de realityster zelf bekend via Instagram. Ze deelt een foto van twee verschillende zwangerschapstesten die ze gedaan heeft, met daarbij een dolgelukkige tekst.

“Met trots kunnen Maron en ik vertellen dat we papa en mama worden”, schrijft Samantha. Ze geeft toe dat de zwangerschap niet gepland is. “Maar het is van harte welkom!” Ook laat ze weten vijf weken in verwachting te zijn.

Gezin

Samantha heeft al twee kinderen uit haar eerdere relatie met Michael van der Plas. Hun dochtertje Angelina is in 2012 geboren, zoon Milano kwam drie jaar later ter wereld. Sinds een aantal maanden heeft ‘Barbie’ een relatie met Maron Hill.

Beeld: ANP