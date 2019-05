Is Samantha de Jong in het geheim getrouwd met grote liefde Maron?

Ondanks alle tegenslagen in haar leven is Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, dolgelukkig met haar nieuwe vlam. Sterker nog, ze heeft zelfs al de achternaam van Maron Hill aangenomen. Betekent dit dat de twee elkaar in het geheim het jawoord hebben gegeven?

Zowel de blondine als Maron zelf laten duidelijk merken wel klaar te zijn voor een volgende stap. “Samantha Hill <3 Maron Hill”, schrijft Samantha bij een verliefd kiekje. Ook haar vriend laat weten het wel te zien zitten om in het huwelijksbootje te stappen. “Sam Hill”, is zijn opmerking bij hetzelfde plaatje.

Exen

De exen van de realityster denken dat deze nieuwe liefde geen goede invloed op haar heeft gehad. Aan Shownieuws liet Jeffrey Lake weten: “Ik weet natuurlijk niet hoe de levenswijze van zo’n jongen is, maar als je in het nachtleven werkt… Ik ben zelf ook zanger, ik werk ook vaak in de nachten. Dan weet ik wel wat er in de nacht afspeelt.” Hij vervolgt: “In Samantha’s situatie, waardoor ze in Schotland heeft gezeten om ergens vanaf te komen, dan luidt het spreekwoord van 1 + 1 = 2.”

Rolf

Ook voormalig grote liefde Rolf Tangel vindt haar relatie met Maron geen goede zet. “Het is natuurlijk niet heel erg bevorderlijk om als je zelf verslavingsgevoelig bent met iemand te gaan die in dat circuit zit. Als ik alcoholverslaafd ben, ga ik niet achter een bar staan. Liefde houdt je niet tegen, liefde maakt blind. Maar het was beter geweest als Maron bij de Albert Heijn had gewerkt.”

