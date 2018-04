Samantha de Jong geniet van heerlijk dagje zwemmen met de kids

Gisteren werd bekend dat tientallen ziekenhuismedewerkers hebben kunnen snuffelen in het medisch dossier van de realityster. Barbie ging daarom even weg van alle hectiek om lekker te zwemmen met haar kindjes.

Ze deelt zoete foto’s en filmpjes waarop te zien is dat Angelina en Milano genieten van een dagje weg met mama in Sterrenbad Wassenaar. Milano wil zelfs van de glijbaan af. Het zal fijn zijn dat Barbie dit weer met haar kids kan doen na de periode die zij heeft moeten doormaken.

Zegen

Eerder in Story noemde ze haar zelfmoordpoging dan ook een zegen. Op de vraag hoe het voelt om weer zelf voor haar kinderen te kunnen zorgen, antwoordt ze: ‘Onbeschrijfelijk. Ik heb het gevoel alsof ik vorige week opnieuw moeder ben geworden. Ik ben zo dankbaar dat ik dit nog mag meemaken. Want je moet er toch niet aan denken dat het me wél was gelukt om mezelf van het leven te beroven. Dan hadden die draakjes geen mama meer gehad. Weet je, het klinkt misschien gek, maar die zelfmoordpoging is achteraf een zegen voor me geweest.’

Beeld: ANP, Facebook