Samantha de Jong en Rolf Tangel zijn weer bij elkaar

Nadat onverwacht haar affaire met Jordi Ossel strandde, vindt Samantha ‘Barbie’ de Jong alsnog het ware geluk bij grote liefde Rolf Tangel. Aan Story vertellen ze samen hoe ze elkaar terugvonden, hoe ze hun verboden seksfilmpjes in de kliniek maakten, waarom ex-manager Jake op zijn tellen moet passen en… is er een huwelijk in zicht!

De twee hebben elkaar weer gevonden bij de Spar. ‘De benzinepomp waar Rolf werkt heeft tegenwoordig ook een Spar-filiaal. Het afgelopen weekend was ik een hapje eten met Peter Visser, dat is Rolfs beste vriend en diegene met wie hij het YouTube-kanaal Haagse Gekkigheid heeft. Al snel kwam het gesprek op Rolf terecht. Peter vroeg of ik nog steeds gevoelens voor Rolf had. Toen ik daar bevestigend op antwoordde, begon hij te lachen en vroeg hij me waarom ik daar dan niets mee deed. Ik zei dat ik dacht dat Rolf niks meer van me wilde weten na alles wat er was gebeurd, en hij had inmiddels ook een nieuwe vriendin. Volgens Peter stelde die vriendin niks voor: volgens hem praatte Rolf alleen maar over mij als ze samen waren, en wilde hij niets liever dan dat het tussen ons goed zou komen. Ik dacht: Sam, het is nu of nooit. Ik zei tegen Peter: Breng me maar naar de Spar, naar Rolf. Dan zal ik eens kijken of ik dat pornomannetje nog steeds gek kan maken!’

Hart nog bij Sam

Rolf: ‘Ik wist niet wat ik meemaakte toen Sam binnenstormde, me om de nek vloog en haar tong in mijn mond wurmde. Wat niemand wist was dat ik sinds een dag weer vrijgezel was. Ik had mijn relatie met Mariam beëindigd nadat ik erachter kwam dat mijn hart nog bij Sam lag.’

Tekst: redactie Story | Beeld: ANP