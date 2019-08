Samantha de Jong bevestigt miskraam: ‘We missen je nu al’

Al na vijf weken zwangerschap maakte een dolgelukkige Samantha de Jong bekend weer zwanger te zijn. Zij en haar vriend Maron Hill zouden samen voor het eerst ouders worden. Aan dat geluk kwam afgelopen weekend plots een einde.

Verdriet

Op Instagram laat de voormalig realityster, voorheen bekend als Barbie, weten een miskraam te hebben gehad. “We hebben maar heel even van je mogen genieten”, aldus de 30-jarige Samantha zaterdagavond op het sociale platform. “Zo welkom als je was, zo diep je al in ons hart zat… We missen je nu al en zullen altijd van je blijven houden.”

‘En door’

Inmiddels valt uit een nieuwe post op te maken dat ze het verlies van haar kindje zo snel mogelijk probeert te vergeten. Bij een foto van Maron en een vriend staat dat het stel een ‘hele gezellige avond had, gevolgd door de hashtags #birthdayparty #flugel #DJjean #endoor.

Kinderen

Met haar ex Michael van der Plas heeft Samantha al een dochter Angelina (6) en zoon Milano (4). Eind juli maakte ze bekend dat ze opnieuw zwanger was.

Samantha en Maron:

Dit bericht bekijken op Instagram True love ♥️ #truelove #babyopkomst #nooitmeerzonderjou Een bericht gedeeld door Samantha & Maron Hill (@samantha_de_jong29) op 14 Aug 2019 om 1:45 (PDT)

