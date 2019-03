Samantha de Jong van alle kanten gewaarschuwd voor nieuwe vlam: ‘Geen zuivere koffie’

Samantha de Jong (29) heeft opnieuw de liefde gevonden, dit keer bij de 28-jarige Maron Hill. Van alle kanten wordt de blondine gewaarschuwd voor haar ‘foute’ vriend, maar of ze zich daar ook maar iets van aantrekt? Jeffrey van der Meer, de ex van ‘Barbie’, én Maron zelf doen een boekje open over de relatie.

Jeffrey vertelt “verbaasd maar ook geschokt” te zijn over Samantha’s relatie met Maron, een zanger die al jaren optreedt met DJ Jean. “Samantha bevestigde de relatie aan me. Daarna heb ik haar gewaarschuwd: begin er niet aan”, aldus haar ex tegenover Story. “Deze man is geen zuivere koffie. Ik ken via via een ex-vriendin van Maron en zij heeft het niet voor niets uitgemaakt. Maar Samantha wilde niet luisteren. Ik probeerde haar uit te leggen dat een man als Maron in een wereld leeft waar zij van weg moet blijven. DJ Jean heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij van seks en vrouwen houdt. En waar DJ Jean gaat, is Maron ook”

Vrienden van Maron

Niet alleen Jeffrey maar ook vrienden van Maron waarschuwen Samantha. “In hoeverre is hij stabiel voor Samantha? Dat vragen we ons echt af”, zegt een vriendin van de zanger tegen het weekblad. Een ander voegt er een maar aan toe: “Als Maron niet aan het werk is, is hij een lieve, betrouwbare man. Eentje die misschien wel goed is voor Samantha.”

Serieuze jongen

Maron laat zelf weten de bezorgdheid te begrijpen, gezien hij een aantal jaar geleden inderdaad een wild leven leidde. “Maar nu ben ik een serieuze jongen”, stelt hij. “Ik probeer Sam juist te helpen met haar herstel. Ik houd haar weg van drank en drugs. Samantha en ik spreken nog niet van een relatie, maar ik vind haar wel heel leuk.”

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders