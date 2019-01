Oh my… Is Samantha één van de deelnemers van ‘Temptation Island VIPS’?

2019 leek het jaar te worden waarin Samantha haar alter ego Barbie voorgoed achter zich zou laten en daarmee minder in de publiciteit zou treden. Nu lijkt het erop alsof dat voornemen niet eens de eerste maand van het jaar gaat overleven… De realityster zou namelijk gevraagd zijn als verleidster voor het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS.

Verbijsterd

Familieleden vertellen in een interview dat Samantha door zender RTL zelf benaderd zou zijn voor het programma. Iets waar zij op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn… De bron verklaart: “Het is niet te geloven dat RTL haar heeft gevraagd als verleidster in een nieuwe serie Temptation Island VIPS. Het is logisch dat Sam ja zegt, aangezien ze momenteel moet rondkomen van nog geen 1000 euro per maand. Maar ik was echt verbijsterd toen ik dat nieuws te horen kreeg. In mijn ogen ben je dan nog slechter dan de duivel. Zeker als je hoort wie ze in dat programma dan moet verleiden.”

Michael ook van de partij?

Extra ongemakkelijk wordt het doordat haar ex Michael van der Plas en zijn vriendin Naomi er geen geheim van hebben gemaakt graag een keer mee te doen aan het programma. Ze zouden zich zelfs al opgegeven hebben én geselecteerd zijn. Haar familie vindt het dan ook jammer dat RTL haar weer benaderd heeft voor een show, aangezien volgens hen veel van de problemen zijn begonnen juíst door haar televisiewerk.

Ontkenningsfase

RTL ontkent vooralsnog in alle toonaarden Samantha te hebben benaderd, maar goed, RTL zegt ook dat Expeditie Robinson-presentator Dennis Weening vrijwillig vertrekt bij de zender, terwijl we inmiddels beter weten. Wordt vervolgd…

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders