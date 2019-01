Sabrina Starke: ‘Gelukkig zijn mijn kinderen blij met hoe ze eruitzien’

Op haar nieuwe album gaat gospel over in hiphop, funk en jazz. En behalve zangeres is ze ook natuurvoedingstherapeut. Ja, Sabrina Starke (39) heeft vele talenten. ‘Een plek waar alles samenkomt: hoe mooi zou dat zijn?’

Hotel New York, een prachtige zonnige dag. In de drukte van de foyer straalt Sabrina een heerlijke rust uit. Als ze praat, lacht

en beweegt, is het alsof de wereld heel even stilstaat. Alsof ze het moment, haar woorden, heel even wil vasthouden om ze daarna voorzichtig los te laten. Het verlegen meisje dat ze ooit was, is ze allang niet meer. Maar heel uitbundig op de voorgrond treden doet ze ook niet. Het liefst schuilt ze een beetje in de luwte, daar waar ze bijna onopvallend haar gedachten kan ordenen, haar plannen kan smeden, haar liedjes kan schrijven, daar waar ze zich kan wentelen in muziek. Maar dan, als ze dan laat zien wat ze heeft gedaan, is het overdonderend. Prachtig. Allesomvattend zelfs. Zoals haar laatste album Underneath the surface.

Een prachtige verzameling nummers, waarin gospel moeiteloos overgaat in hiphop, een funky groove makkelijk plaatsmaakt voor een jazzy sound en uptempo hand in hand gaat met een ballad. Het is precies zoals zij zelf is: heel veel van alles: dochter, moeder, vrouw, partner, zangeres. “Mensen willen dat wat je bent heel graag vastpinnen, in hokjes stoppen. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze beter weten waar ze zelf staan. Maar wie ben ik? Om te beginnen ben ik in Paramaribo geboren en in Rotterdam opgegroeid. Als ik nog verder terugga, heb ik Afrikaanse roots. Maar als je me alleen daarop beoordeelt, gaat het fout. De buitenkant beoordelen is het probleem rondom die hele discussies over identiteit. Je zit niet altijd maar in één rol. Identiteit is gelaagd en constant in beweging.”

Is het iets wat jullie thuis vaak aan de keukentafel bespreken?

“Niet bewust van: we gaan het er nu even over hebben. Het is meer wat mijn vriend en ik onze kinderen meegeven. Het gaat om de dingen die ik ze vraag, het triggeren waar ze staan en waar ze zelf mee rondlopen. Dat ze kunnen vertellen wat ze meemaken als ze niet thuis zijn. Op die manier hebben we het dan over identiteit. En natuurlijk vind ik het belangrijk dat ze blij zijn met wie ze zijn. Het zijn toch donkere kinderen en daar komen veel dingen bij kijken. Zeker als ze alleen de wereld ingaan. Dat is iets waar ik wel heel bewust mee bezig ben, al vanaf dat ze klein zijn: wees blij met wie je bent. Gelukkig zijn mijn kinderen blij met hoe ze eruitzien, met hun kleur, hun haar. Het belangrijkste is natuurlijk het voorbeeld dat je zelf uitdraagt. Dus laat ik zien dat ik blij ben met wie ik ben en dat ik trots ben op mijn cultuur en dat ook uitstraal. Dat is het beste voorbeeld dat ze kunnen hebben.”

Op je nieuwe album neem je ons mee op je persoonlijke reis, is dit daarmee je meest persoonlijke album?

“Dat weet ik niet. Een zoektocht is per definitie persoonlijk, ik ontdek steeds meer over mezelf. Ik voel me ook steeds comfortabeler om er meer over te delen. Maar ook op mijn andere albums staan heel persoonlijke nummers. Muziek is bij uitstek een ‘veilige’ manier om iets van jezelf te laten zien. Het hoeft natuurlijk niet, maar als je het wilt, kun je je verschuilen achter de klanken en akkoorden.”

Is er een nummer waarin je jezelf het meest laat zien?

“All in your head gaat over aannames en overtuigingen. En hoe je dat uit je jeugd hebt meegekregen. Het gaat ook over loslaten van oude ideeën en openstaan voor nieuwe. Binnen de Surinaamse cultuur wordt er niet heel open gepraat over waar je staat en waar je naartoe wilt. Als je met iets zit, moet je het min of meer zelf oplossen. Zo ben ik ook opgevoed. Ik heb best wel emotioneel gesloten ouders. Verder heb ik een prima jeugd gehad en voelde ik me heel geliefd, maar dat praten met elkaar is nou net het kleine stukje dat voor mij heel belangrijk was. Dat ik dat niet heb meegekregen, heeft me geblokkeerd in mijn ontwikkeling van jonge vrouw naar nu. Ik heb moeten leren praten over mijn gevoel. Ik ben als het ware nieuwe definitie­s aan het maken over hoe ik mezelf zie, hoe ik het nu wil doen.”

Tekst: Saskia Smith | Fotografie: Bart Honingh