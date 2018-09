Sabia krijgt bijval: ook vroegere hartsvriendin twijfelt aan Sylvie’s borstkanker

Na Sabia Boulahrouz (Engizek) twijfelt nu ook vroegere hartsvriendin Touriya Haoud of Sylvie Meis in 2009 daadwerkelijk aan borstkanker leed. Ze noemt Sylvie ‘berekenend’ en haar leven ‘een leugen’.

Lees ook

De grootste nachtmerrie van Sylvie Meis lijkt waarheid te worden

Van je vrienden moet je het hebben

Jarenlang waren het ex-model en Sylvie beste vriendinnen. Totdat Sylvie na de scheiding van Rafael van der Vaart – met wie ze tot 1 januari 2013 tien jaar samen was – begon te daten met andere mannen, waarvan details uitlekten in de media. Sylvie beschuldigde Touriya er vervolgens van haar privéleven te lekken naar de pers.

Faillissement

Het modebedrijf wat Touriya in Amsterdam had, kreeg daardoor het een slechte naam, omdat ze onbetrouwbaar zou zijn. Het bedrijf ging niet veel later failliet. Vervolgens liep ook haar huwelijk met Hollywoodacteur Greg Vaughan in 2014 op de klippen.

Berekenend

Inmiddels heeft Touriya geen goed woord meer over voor Sylvie: “Alles wat ze doet, is berekenend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk en haar leven is een leugen”, zegt ze in het Duitse roddelblad Closer. Waarom Touriya, die beweert dat Sylvie nooit ziek is geweest, er nu voor kiest met haar uitspraken te komen, is niet duidelijk. Mogelijk wil ze haar Duitse vriendin Sabia steunen, die laatst in een Duitse tv-show over Sylvie zei: “Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden.”

Geen medelijden

Afgelopen augustus schreef Sylvie nog een column waarin ze terugblikte op haar periode met borstkanker, waarin ze schrijft dat ze nooit medelijden heeft willen krijgen: ‘Ik wilde geen medelijden, het gaf me juist kracht om door te blijven werken – in het tweede seizoen van Das Supertalent met een pruik.’

Juridische stappen

Sylvie zou naar aanleiding van de uitspraken van haar voormalige vriendinnen juridische stappen overwegen om de twee voor eens en altijd het zwijgen op te leggen.

Sylvie en Touriya in 2002:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte