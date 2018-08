Het kostte twee jaar om zwanger te worden, de bevalling was een hel, de nasleep mogelijk nog erger. Maar een pechvogel voelt presentator Saar Koningsberger (31) zich niet.

‘Nee, ik voel me geen pechvogel. Het zijn vooral anderen die zeggen: ‘Jij krijgt het niet cadeau.’ Ik probeer daar zelf niet te veel over na te denken en ben eerder van: let’s do it, let’s go en positief blijven. Morgen weer een nieuwe dag. Het helpt me ook niets om steeds te roepen: ‘O, dat overkomt mij weer!’ Maar het is af en toe wel zwaar, helemaal nu ik mijn eigen zaak combineer met een baby. Je wilt je on top of your game voelen, maar ik voel me fysiek gewoon niet zo goed en al helemaal niet na die mislukte operatie.’

Toch dacht je een paar weken geleden alweer aan een tweede…

‘Ja, klopt. Dat is toch het gevoel dat zo’n frummeltje je geeft als ze er is. De eerste periode is megazwaar, maar het is zo bijzonder om mee te maken dat ze naar je lacht of dat ze blij is om jou te zien als ze haar oogjes opendoet. Dat gevoel is zo overweldigend en raakt me tot in het diepste van mijn alles. Daarom zeiden Tijn en ik meteen: we willen een tweede.’

Wordt dat dan ook weer een heel traject?

‘Dat hangt een beetje af van wat mijn lijf gaat doen. Dat is nu nog lastig te bepalen, omdat ik borstvoeding geef. Daardoor blijft je menstruatie langer uit. Maar als ik straks stop met borstvoeden, is het de vraag of ik uit mezelf een cyclus ga krijgen. Dat zou zomaar kunnen, omdat een zwangerschap je lijf hormonaal reset. Is dat niet het geval, dan zal ik weer in een fertiliteitstraject komen. Het voordeel is wel dat ik het magische recept al heb; ik weet precies wat er qua injecties, hormonen, hoeveelheden en eenheden nodig is om zwanger te worden. Daar hoef ik niet eens voor langs de huisarts, dat kan ik zo halen bij de apotheek.’

Voel je je anders nu je moeder bent?

‘Er zijn momenten waarop ik ‘mama Saar’ ben en momenten waarop ik me ‘Saar Saar’ voel. Op zo’n dag als vandaag, als ik op de zaak ben en mijn moeder thuis oppast, ben ik Saar Saar. Maar ik weet ook: ik moet zo gaan kolven en dan ben ik weer mama Saar. Dat is soms een beetje schipperen, maar ik vind het heerlijk om mama Saar te zijn. Een feestje. Scottie is ook makkelijk, dat scheelt. Ze slaapt bijvoorbeeld ’s nachts al zeven uur door, dat is heel prettig. Ze is sowieso een blij eitje. Dat is natuurlijk wat je als moeder wilt zien. Al die clichés zijn waar: als het goed gaat met je kind, gaat het goed met jou. Na die mislukte operatie lag ik helemaal in de kreukels. Ik had er vier gaten bij in m’n buik en moest bijkomen van de narcose, maar ik dacht: het kan me aan mijn reet roesten, als het maar goed gaat met Scottie. De hele wereld mag instorten, als ik haar maar heb. Daar kan ik echt om huilen.’ Lachen en huilend tegelijk: ‘Ook nu weer.’

